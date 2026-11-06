Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ma 6 listopada o godz. 11:00 ogłosić skład drużyny na listopadowe mecze z Rumunią i Szwecją. Informuje o tym Interia Sport.

Mecze w Bukareszcie i Warszawie

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek, 9 listopada. 14 listopada Polacy zagrają z Rumunią w Bukareszcie, a 17 listopada podejmą Szwecję na PGE Narodowym w Warszawie.

Sytuacja w tabeli

Reprezentacja Polski rozegrała cztery mecze w tegorocznej Lidze Narodów. Drużyna odniosła jedno zwycięstwo, raz zremisowała i poniosła dwie porażki.

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Według Interia Sport Polacy matematycznie wciąż nie zapewnili sobie utrzymania w dywizji B. Portal uważa Rumunię za najsłabszą drużynę grupy 4, jednocześnie zaznaczając, że Polsce będzie trudno wyprzedzić Bośnię w walce o awans.

Interia Sport pisze również, że wyniki dwóch listopadowych spotkań mogą wpłynąć nie tylko na pozycję drużyny w dywizji B, ale także na przyszłość Urbana na stanowisku selekcjonera.

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