W październiku Japonia 94 razy poderwała myśliwce alarmowo w związku z aktywnością chińskiego lotnictwa wojskowego. To najwyższy miesięczny wynik od niemal pięciu lat: ostatnio większą liczbę takich poderwań — 104 — odnotowano w listopadzie 2021 roku. O wstępnych danych Połączonego Sztabu Japonii informuje South China Morning Post.

W porównaniu z październikiem poprzedniego roku, kiedy odnotowano 25 takich poderwań, wskaźnik wzrósł niemal czterokrotnie. We wrześniu wyniósł 70. Łącznie w październiku japońskie myśliwce poderwano alarmowo 135 razy w związku ze statkami powietrznymi wszystkich państw: 40 razy z powodu rosyjskich samolotów, a jeszcze jeden przypadek sklasyfikowano jako „inny”.

Aktywność w pobliżu południowo-zachodnich wysp

Regionalne dowództwo obrony powietrznej w południowo-zachodniej Japonii przeprowadziło 73 ze 135 alarmowych poderwań. Rok wcześniej w tym rejonie odnotowano 22 takie reakcje, a we wrześniu — 42. Statystyki te odzwierciedlają działania japońskich sił w odpowiedzi na loty, a nie liczbę chińskich samolotów, dronów ani ich poszczególnych lotów.

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Chińskie samoloty rozpoznawcze i drony wielokrotnie przelatywały przez przejścia między Okinawą a sąsiednimi wyspami w kierunku Oceanu Spokojnego. Japonia informowała również o lotach chińskich samolotów Y-9 oraz dronów BZK-005, WZ-7 i TB-001 w pobliżu swoich południowo-zachodnich wysp. Część tej aktywności przypadła na japońsko-amerykańskie ćwiczenia Keen Sword 27, które trwały od 19 do 29 października.

Operacje lotniskowca „Liaoning”

14 października chiński lotniskowiec „Liaoning” prowadził operacje lotnicze około 250 kilometrów na południe od wyspy Ishigaki. Japońskie myśliwce poderwano alarmowo w odpowiedzi na samoloty startujące z lotniskowca. Opublikowane dane nie precyzują, ile z 94 poderwań związanych z chińskim lotnictwem było powiązanych właśnie z „Liaoningiem”.

Od kwietnia do października Japonia 379 razy poderwała myśliwce alarmowo w związku z chińskimi samolotami, co stanowi około 70% więcej niż 223 w analogicznym okresie rok wcześniej. Pekin określił rozmieszczenie „Liaoninga” w zachodniej części Pacyfiku jako planowe ćwiczenia mające zwiększyć zdolności bojowe grupy lotniskowcowej i oświadczył, że działania te nie są wymierzone w żaden konkretny kraj.

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