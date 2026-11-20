Japonia i Arabia Saudyjska osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym Tokio może kupić do 8 milionów baryłek saudyjskiej ropy naftowej do krajowej rezerwy ropy. Umowa przewiduje również uzupełnienie uszczuplonych zapasów ropy naftowej Japonii oraz rozszerzenie możliwości Arabii Saudyjskiej w zakresie magazynowania ropy w tym kraju.

Warunki zakupu

Zgodnie z warunkami porozumienia zakup będzie zależał od sprzyjającej sytuacji rynkowej. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na wspólne oświadczenie stron, które w piątek rozpowszechniła Saudyjska Agencja Prasowa. W oświadczeniu zaznaczono, że chodzi konkretnie o uzupełnienie krajowej rezerwy ropy Japonii.

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Kontekst porozumienia

Gazeta postrzega to porozumienie jako dowód działań podejmowanych przez dużych producentów i konsumentów ropy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Według The Japan Times następuje to po wojnie między USA a Iranem, którą gazeta wskazuje jako przyczynę największego w historii zakłócenia dostaw ropy.

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