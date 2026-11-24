Japonia do końca 2026 roku wpłaci pełną składkę na rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego za 2027 rok. Premier Japonii Sanae Takaichi poinformowała o tym 24 listopada po spotkaniu z prezes Trybunału Tomoko Akane w Tokio.

Wcześniejsza składka

Jak podaje Channel NewsAsia, Takaichi poinformowała Akane o tej decyzji podczas spotkania w swoim biurze. MTK zwrócił się do Japonii, swojego największego płatnika składek, z prośbą o wcześniejsze przekazanie środków z powodu amerykańskich sankcji.

Japonia zapewnia około 15% środków potrzebnych na pokrycie budżetu Trybunału. Pod względem wysokości składek po niej plasują się Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Korea Południowa i Kanada.

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Finansowanie przed sankcjami

Wcześniejsza płatność zapewni MTK dostęp do finansowania, zanim amerykańskie sankcje w pełni wejdą w życie w kwietniu 2027 roku. Stany Zjednoczone, kluczowy partner Japonii w dziedzinie bezpieczeństwa, dążą do likwidacji Trybunału poprzez sankcje i wezwania jego członków do opuszczenia organizacji.

Według analityków decyzja Japonii może skłonić innych dużych płatników składek do dokonania wcześniejszych wpłat. Może to stworzyć dla Trybunału znaczne rezerwy finansowe przed wejściem sankcji w życie.

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