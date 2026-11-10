W Japonii Agencja ds. Dzieci i Rodzin przygotowała projekt rządowych wytycznych dotyczących stworzenia odpowiedniego środowiska do korzystania przez dzieci z internetu i mediów społecznościowych. Dokument przewiduje, że rodzicom i innym opiekunom będzie się zalecać ograniczanie małym dzieciom dostępu do mediów społecznościowych i innych treści online.

Sześć grup wiekowych

Projekt dzieli dzieci poniżej 18. roku życia na sześć grup wiekowych, ponieważ ich interakcja z mediami społecznościowymi i środowiskiem online zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku dzieci od urodzenia do dwóch lat priorytetem powinny być bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi. Rodzicom zaleca się ocenę celu i potrzeby korzystania przez dziecko z usług cyfrowych, samodzielny dobór treści oraz niedopuszczanie do nadmiernego czasu spędzanego na korzystaniu z usług cyfrowych.

Jak informuje The Japan Times, dla dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat, które zaczynają korzystać z urządzeń do nauki, projekt proponuje tworzenie bezpiecznego środowiska online i dawanie im większych możliwości samodzielnego myślenia oraz dokonywania wyborów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prywatność nastolatków i rola szkół

W odniesieniu do nastolatków w wieku od 13 do 15 lat w projekcie zaznaczono, że rodzice powinni szanować ich samodzielność i prywatność, zamiast próbować całkowicie kontrolować ich aktywność w internecie. W tym wieku dzieci aktywniej wchodzą w interakcje w mediach społecznościowych.

Szkoły powinny pomagać uczniom rozwijać własny osąd, aby mogli odpowiednio korzystać z mediów społecznościowych. Od dostawców usług cyfrowych oczekuje się również stworzenia zrozumiałych dla dzieci mechanizmów, za pośrednictwem których można zwrócić się o poradę lub zgłosić problem. Konkretne działania dotyczące ostatecznych wytycznych mają zostać omówione na spotkaniach ekspertów i innych forach.

Czytaj nas na