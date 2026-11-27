Japoński rząd planuje do końca roku przygotować kompleksową strategię, która ma zachować wzrost gospodarczy w warunkach spadku liczby ludności. Dokument ma obejmować działania na rzecz odwrócenia trendu demograficznego, utrzymania aktywności gospodarczej i społecznej, stworzenia systemu zabezpieczenia społecznego dla wszystkich pokoleń oraz rozwoju zrównoważonych społeczności lokalnych, informuje The Japan Times.

Cztery kierunki strategii

W październiku utworzono radę ministrów rządu oraz grupę ekspertów do opracowania strategii, a ich pracom przewodzi premier Sanae Takaichi. Do grupy ekspertów, której przewodniczy były minister spraw wewnętrznych Hiroya Masuda, weszło 14 osób, w tym naukowcy i kierownicy firm.

Rada ministrów ma przygotować projekt dokumentu na podstawie dyskusji ekspertów. Obie struktury powinny również określić ogólny zestaw niezbędnych działań oraz mechanizm wdrażania strategii. Planowane jest rozpatrzenie kilku scenariuszy demograficznych — w zależności od prognoz wskaźnika urodzeń i różnego poziomu napływu zagranicznych pracowników.

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Sztuczna inteligencja i niedobór siły roboczej

Rząd za jedno z kluczowych wyzwań uznaje zachowanie potencjału gospodarczego i usług zabezpieczenia społecznego w warunkach kurczącej się siły roboczej. Wśród możliwych narzędzi jest zwiększanie produktywności dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Liczba ludności Japonii zaczęła spadać po osiągnięciu szczytu 128,08 mln osób w 2008 roku. W 2025 roku całkowity współczynnik dzietności — średnia oczekiwana liczba dzieci urodzonych przez jedną kobietę w ciągu życia — spadł do rekordowo niskiego poziomu 1,14. Według Narodowego Instytutu Badań nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym spadek następuje około 15 lat szybciej, niż przewidywały wcześniejsze prognozy. Takaichi oświadczyła, że spadek liczby ludności jest cichym kryzysem, który osłabia siłę narodową Japonii.

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