Japonia dąży do tego, by stać się światową potęgą w dziedzinie sztucznej inteligencji, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i Chinom. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Kyodo News, które zacytowało źródło znające treść projektu głównych założeń polityki bezpieczeństwa gospodarczego.

Autonomia w dziedzinie AI

Projekt ma zostać włączony do trzech kluczowych dokumentów dotyczących polityki bezpieczeństwa. Zakłada on, że Japonia będzie odgrywać wiodącą rolę w regionie Indo-Pacyfiku w obliczu nasilającej się konkurencji w dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji.

Dokument wzywa do stworzenia autonomii AI, aby nie być zależnym od innych państw. Proponuje również mechanizm ochrony wrażliwych danych osobowych po serii naruszeń ochrony danych związanych z nieuprawnionym dostępem.

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Inwestycje i sektory krytyczne

Japonia zamierza wzmacniać krajowe zdolności w zakresie rozwoju i produkcji AI, a także rozszerzać współpracę z państwami o podobnych poglądach. Ma to zmniejszyć zależność od poszczególnych państw lub firm.

Rząd planuje ukierunkowane inwestycje w obszary, w których kraj może uzyskać przewagę konkurencyjną. Należą do nich modele bazowe dla „fizycznej AI”, która umożliwia maszynom działanie w rzeczywistym świecie.

Uwzględniając doświadczenia wojny agresywnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, Tokio planuje również pogłębić współpracę państwa i biznesu. W szczególności przewidziano wspólne ćwiczenia z modelowaniem scenariuszy w celu oceny ryzyka w sektorach krytycznych, w tym w sektorze żywnościowym i energetycznym, włącznie z elektroenergetyką.

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