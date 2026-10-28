W Japonii Centrum Bezpiecznej Jazdy przeprowadziło pierwsze posiedzenie grupy ekspertów, która rozważa możliwość złagodzenia ograniczeń dotyczących wieku, wzrostu i wagi dzieci, które można przewozić w specjalnych fotelikach na rowerach. Obecnie takie foteliki są co do zasady dozwolone wyłącznie dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze szkoły podstawowej, informuje The Japan Times.

Testowanie bezpiecznej wagi

Eksperci mają przeprowadzić testy, aby ustalić, jak waga dziecka wpływa na prowadzenie i bezpieczeństwo roweru. W szczególności ocenią stabilność roweru podczas jazdy oraz ryzyko przewrócenia się na zakrętach. Planują również przetestować obciążenia przekraczające obecne zalecenia.

Grupa planuje przygotować raport do końca marca przyszłego roku. Następnie Japońska Narodowa Agencja Policji rozważy zmianę obecnych przepisów, sformułuje zaktualizowane wymogi i przekaże je komendom policji prefekturalnej.

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Obecne ograniczenia

W skład grupy weszli wykładowcy uniwersyteccy specjalizujący się w inżynierii transportu i analizie danych, a także przedstawiciele Japońskiego Instytutu Promocji Ruchu Rowerowego. W dyskusjach będą również uczestniczyć Japońska Narodowa Agencja Policji oraz Tokijska Policja Metropolitalna.

Oznaczenie certyfikacji bezpieczeństwa SG zaleca stosowanie dziecięcych fotelików rowerowych dla dzieci o wzroście do 120 centymetrów i wadze do 24 kilogramów. Japońskie prawo co do zasady zakazuje jazdy rowerem we dwoje, jednak komisje bezpieczeństwa publicznego w prefekturach dopuszczają przewożenie maksymalnie dwojga dzieci w wieku przedszkolnym, jeśli dostępne są odpowiednie foteliki.

Rodzice od lat apelują o złagodzenie ograniczeń, wskazując na potrzebę przewożenia dzieci rowerem także po rozpoczęciu przez nie nauki w szkole, w tym na dojazdy do szkoły lub wizyty lekarskie. Apele te nasiliły się po wprowadzeniu w kwietniu systemu mandatów nakładanych na miejscu za naruszenia przepisów rowerowych, który przewiduje grzywnę za nielegalną jazdę we dwoje.

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