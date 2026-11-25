W Japonii spór o wysokość pięcioletnich wydatków obronnych zbliża się do decydującego etapu. Do końca roku kraj ma zrewidować trzy kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, w ramach których zostaną określone parametry planu.

Rozbieżności co do kwoty

Zwolennicy stabilności finansowej proponują przeznaczyć na pięć lat od 50 bln do 60 bln jenów. Jednocześnie zwolennicy zwiększenia wydatków obronnych nalegają, że potrzebne jest co najmniej 70 bln jenów.

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Propozycja Ministerstwa Obrony

Jak informuje The Japan Times, ostateczna kwota może wpłynąć na tempo rozbudowy zdolności obronnych Japonii i jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Japońskie Ministerstwo Obrony lobbowało za zwiększeniem wydatków do 80 bln jenów w ciągu najbliższych pięciu lat. Taka kwota byłaby niemal dwukrotnie wyższa niż pięcioletni plan opiewający na 43 bln jenów, ogłoszony w 2022 roku.

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