Ministerstwo Obrony Japonii 27 listopada opublikowało nowe zasady wykorzystania sztucznej inteligencji przez Siły Samoobrony. Dokument określa pięć podstawowych zasad, w tym zachowanie po stronie ludzi uprawnień do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności, informuje The Japan Times.

Pięć zasad wykorzystania AI

W dokumencie Defense AI Vision Ministerstwo Obrony zadeklarowało zamiar przejścia od pojedynczych rozwiązań stosowanych w praktyce do etapu, na którym AI zmieni sposób wykorzystywania zdolności obronnych. Nowe wytyczne rozwijają podstawową politykę promowania sztucznej inteligencji, którą resort opublikował w 2024 roku.

Oprócz ludzkiej kontroli nad decyzjami zasady przewidują przestrzeganie prawa międzynarodowego i krajowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności, przejrzystości i rozliczalności systemów. Ministerstwo podkreśliło również potrzebę unikania nadmiernego uzależnienia od konkretnych technologii, produktów lub firm oraz rozpoczynania wdrażania AI od określenia potrzeb i wyzwań operacyjnych.

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Przetwarzanie danych i wspólne operacje

Resort oświadczył, że nie zamierza tworzyć w pełni autonomicznej broni śmiercionośnej, która działałaby poza ludzką kontrolą. AI ma być wykorzystywana do skuteczniejszej analizy danych radarowych, zdjęć satelitarnych i lotniczych, a także danych wywiadu radioelektronicznego.

Wytyczne przewidują także wykorzystanie fizycznej AI do wykonywania misji bez narażania personelu na ryzyko. We współpracy z sojusznikami i państwami o podobnych poglądach Japonia będzie dążyć do stworzenia warunków, w których informacje i analizy uzyskane z różnych systemów i za pomocą AI będą mogły być wzajemnie rozumiane i wykorzystywane we wspólnych misjach. Jednocześnie kraj ma zachować niezależne struktury dowodzenia i kontroli oraz kontrolę nad wrażliwymi danymi.

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