W Japonii agencja kosmiczna JAXA rozpocznie stopniowe przekazywanie korporacji Mitsubishi Heavy Industries (MHI) operacji startów rakiet nośnych H3. Przekazywanie rozpocznie się od następnego startu, oświadczył minister nauki Yoshihiro Seki, donosi The Japan Times.

Pierwsza będzie konfiguracja H3-22

Przekazywanie operacji rozpocznie się od konfiguracji H3-22, wyposażonej w dwa silniki ciekłopaliwowe LE-9 i dwa stałopaliwowe boostery SRB-3. Jest to jedna z trzech konfiguracji rakiety H3 oraz ta, która ma najlepsze wyniki startów: udanych było pięć z siedmiu startów.

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JAXA będzie wystrzeliwać nowe komponenty

H3 to dwustopniowa rakieta nośna na paliwo ciekłe, opracowana wspólnie przez JAXA i Mitsubishi Heavy Industries. Jej pierwszy egzemplarz poniósł porażkę w 2023 roku, podobnie jak rakieta nr 8 w grudniu ubiegłego roku. Następnie H3 przeprowadziła trzy udane starty z rzędu, co, według źródła, wskazuje na wystarczający poziom dojrzałości technicznej systemu.

JAXA będzie nadal prowadzić operacje startowe, gdy do praktycznego wykorzystania będą wprowadzane nowe komponenty, w tym ulepszona wersja silnika LE-9. Przekazanie takich operacji MHI nastąpi po potwierdzeniu technicznej niezawodności tych rozwiązań.

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