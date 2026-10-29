Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje przesłać władzom lokalnym wyjaśnienia, zgodnie z którymi zastępcy kierowników będą mogli podejmować decyzje o rezygnacji gubernatorów prefektur lub burmistrzów, którzy z powodu choroby lub innych przyczyn nie są w stanie wyrazić swojej woli. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na źródła w ministerstwie.

Decyzja na podstawie opinii medycznej

Resort ma w najbliższym czasie przesłać władzom lokalnym odpowiednie wyjaśnienia. Oczekuje się, że rezygnacja będzie możliwa, jeśli zastępca kierownika podejmie decyzję na podstawie opinii niezależnego lekarza. Taka opinia ma potwierdzać, że urzędnik z powodu choroby lub urazu prawdopodobnie nie odzyska przytomności.

Zastępca będzie także musiał poinformować o tej decyzji lokalne zgromadzenie. Oczekuje się, że minister spraw wewnętrznych Hisayuki Fujii wyjaśni w tym tygodniu interpretację ustawy o samorządzie lokalnym.

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Impulsem był przypadek w Akicie

Inicjatywa pojawiła się po sytuacji w miasteczku Hachirogata w prefekturze Akita. W maju lokalne zgromadzenie zostało zmuszone do uchwalenia wotum nieufności wobec ówczesnego burmistrza Kikuo Hatakeyamy, który stracił przytomność podczas sprawowania urzędu, aby umożliwić mu rezygnację.

Obecna ustawa o samorządzie lokalnym nie przewiduje mechanizmu, zgodnie z którym szef prefektury lub gminy, niezdolny do zakomunikowania swojej decyzji, mógłby opuścić stanowisko, poza wotum nieufności lokalnego zgromadzenia lub petycją mieszkańców o odwołanie urzędnika. Następnie Hachirogata i Krajowe Stowarzyszenie Gubernatorów zwróciły się do ministerstwa o stworzenie nowego mechanizmu, który umożliwiałby rezygnację na podstawie wniosku rodziny lub opinii medycznej.

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