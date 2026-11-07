Ministerstwo Obrony Japonii planuje w tym roku fiskalnym przekształcić 15. Brygadę Lądowych Sił Samoobrony, stacjonującą w Nahie na Okinawie, w dywizję. Plan jest przygotowywany w związku z napięciami w Cieśninie Tajwańskiej i regionie Indo-Pacyfiku, informuje Taipei Times. Gazeta powołuje się na Yomiuri Shimbun, która cytuje źródła rządowe.

Pojazdy opancerzone w Nahie

W ramach rozbudowy Japonia planuje po raz pierwszy na stałe rozmieścić w garnizonie Naha kołowe wozy bojowe Type 16 Maneuver Combat Vehicle oraz nowe modułowe pojazdy opancerzone AMV. Type 16 ma osiem kół, jest wyposażony w armatę kalibru 105 mm i może osiągać prędkość około 100 km/h.

W porównaniu z czołgami gąsienicowymi pojazdy te są bardziej mobilne na drogach i lepiej nadają się do transportu lotniczego. Japonia uważa je za jeden z głównych elementów obrony południowo-zachodnich wysp. W 2022 roku pojazdy Type 16 z innych jednostek dostarczono na wyspę Yonaguni, położoną około 110 km od Tajwanu, do testów podczas wspólnych ćwiczeń japońsko-amerykańskich.

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Nowe AMV mają zostać rozmieszczone na głównej wyspie Okinawa i Wyspach Sakishima. Część tych pojazdów już dotarła do garnizonu Naha. Według źródeł AMV mają wzmocnić ochronę żołnierzy i możliwości transportu personelu.

Liczebność i dowodzenie

Po przekształceniu brygady w dywizję liczebność japońskich Lądowych Sił Samoobrony na Okinawie ma wzrosnąć z około 2300 do 3900 żołnierzy. Liczbę pułków piechoty planuje się zwiększyć z jednego do dwóch.

Resort obrony przebudowuje również system dowodzenia. Armia Zachodnia, odpowiedzialna za obronę Okinawy, planuje podporządkować odnowionej 15. Dywizji Siły Bezpieczeństwa Miyako, stacjonujące na Miyakojimie, oraz Siły Bezpieczeństwa Yaeyama na Ishigaki. Obie jednostki są obecnie bezpośrednio podporządkowane Armii Zachodniej. W garnizonie Naha ma również powstać nowa jednostka rozpoznawczo-bojowa z pojazdami Type 16, przeznaczona do szybkiego reagowania i rozpoznania na pierwszej linii.

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