Rząd Japonii planuje wzmocnić programy edukacyjne dla amerykańskich wojskowych na Okinawie po sprawie dotyczącej domniemanego zabójstwa i kradzieży mienia, w którą zamieszany jest amerykański marines. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na japońskiego ministra spraw zagranicznych Toshimitsu Motegiego.

Programy dotyczące Okinawy

Japońskie władze uwzględnią opinię prefektury w materiałach informacyjnych przekazywanych amerykańskim wojskowym przed skierowaniem ich do Japonii. Środki zapobiegające powtórzeniu się incydentów uzgodniły rząd Japonii i Siły Zbrojne USA w Japonii.

Przewidują one jak najszybsze wprowadzenie wykładów przedstawiciela japońskiego MSZ dotyczących Okinawy. W roku fiskalnym 2027 strony planują również rozpocząć nowy program edukacyjny poświęcony kulturze i historii Okinawy.

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Japonia i USA zamierzają zwiększyć częstotliwość wspólnych patroli oraz rozszerzyć obszary ich prowadzenia w prefekturze. Motegi oświadczył, że ważne jest podjęcie skutecznych działań zapobiegających incydentom, a Japonia będzie kontynuować konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi.

Ograniczenia dla wojskowych

Amerykański marines, który służył w bazie USA na Okinawie, został oskarżony o domniemane zabójstwo kobiety w pokoju hotelowym w Naha 3 października oraz kradzież jej rzeczy.

Amerykańscy wojskowi na Okinawie poinformowali, że do 7 grudnia przedłużą godzinę policyjną od północy do 5:00 dla żołnierzy niższych rangą. W przypadku wyższych rangą ograniczenia mają zakończyć się zgodnie z harmonogramem w niedzielę. Wszystkim wojskowym do 7 grudnia zakazano także spożywania alkoholu poza miejscem zamieszkania po północy.

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