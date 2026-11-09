Japonia planuje stworzyć opartą na sztucznej inteligencji aplikację do nauki języka japońskiego, która pozwoli młodym fanom anime i mangi za granicą prowadzić dialogi z popularnymi postaciami. Rozwojem ma zająć się Fundacja Japońska na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju po zatwierdzeniu budżetu na następny rok fiskalny, informuje The Japan Times.

Uruchomienie oczekiwane do roku fiskalnego 2028

Stworzenie aplikacji ma zostać ukończone do roku fiskalnego 2028. Jej główną grupą odbiorców mają być młodzi ludzie poza Japonią, którzy interesują się anime i mangą. AI ma umożliwić ćwiczenie języka japońskiego w dialogach z postaciami z popularnych anime i mangi.

W poprzednich aplikacjach i na stronach internetowych Fundacja Japońska wykorzystywała oryginalne postacie z powodu ograniczeń związanych z prawami autorskimi. W ramach nowego projektu organizacja zamierza prowadzić negocjacje z właścicielami praw, aby uzyskać zgodę na wykorzystanie znanych postaci. Będzie to także pierwszy przypadek wykorzystania sztucznej inteligencji w usługach językowych fundacji.

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Anime jako narzędzie dyplomacji kulturalnej

Japonia dąży do wzmocnienia dyplomacji kulturalnej, przekształcając międzynarodowe zainteresowanie swoimi produktami kulturalnymi w szersze grono sympatyków kraju. Szczególną uwagę poświęca się państwom Afryki, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, gdzie Japonia ma słabszą pozycję niż na innych rynkach.

Według badania Fundacji Japońskiej z 2024 roku 61,3% uczniów zagranicznych instytucji edukacji języka japońskiego wskazało zainteresowanie anime, mangą, J-popem i japońską modą jako motywację do nauki japońskiego. Liczba osób uczących się japońskiego poza krajem osiągnęła rekordowe 4 miliony, o 5,4% więcej niż w poprzednim badaniu z 2021 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii złożyło wniosek o 1,83 mld jenów, czyli 11,6 mln dolarów, na rok fiskalny 2027 w celu wsparcia rozpowszechniania japońskich treści za granicą. Ministerstwo ma nadzieję, że nowa aplikacja poszerzy dostęp do edukacji językowej w regionach, w których brakuje szkół i wykwalifikowanych nauczycieli, oraz stanie się stosunkowo niedrogą alternatywą dla otwierania nowych ośrodków edukacyjnych.

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