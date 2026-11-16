Japoński rząd planuje stworzyć w Azji sieć wymiany informacji o klęskach żywiołowych oraz doświadczeń zgromadzonych w Azji Południowo-Wschodniej. Inicjatywa ma zachęcić kraje regionu do wdrażania systemów wczesnego ostrzegania, które analizują dane meteorologiczne i wysyłają alerty przed wystąpieniem klęski żywiołowej, podaje The Japan Times, powołując się na źródła rządowe.

Ogłoszenie na COP31

Japońskie władze planują przedstawić inicjatywę podczas 31. Konferencji Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu — COP31, odbywającej się w Turcji. Za pośrednictwem nowej sieci rząd chce rozpowszechniać wiedzę i przykłady zastosowania systemów wczesnego ostrzegania z sześciu państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej.

Satelity, radary i ostrzeżenia

Takie systemy analizują dane zbierane przez satelity i radary, aby ostrzegać ludzi, którzy mogą ucierpieć w wyniku klęsk żywiołowych. W Japonii do podobnych usług należą państwowy system ostrzegania przed udarem cieplnym oraz serwis Kikikuru, który pokazuje na mapie ryzyko osuwisk i powodzi.

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W 2023 roku Japonia rozpoczęła publiczno-prywatny projekt mający na celu upowszechnianie w regionie Azji i Pacyfiku usług opartych na systemach wczesnego ostrzegania. W jego ramach badano potrzeby rynku i zasadność wdrażania takich usług w państwach ASEAN, a także wspierano firmy, które chciały rozwijać odpowiednią działalność w tych krajach.

W szczególności w Tajlandii, gdzie poważnym problemem są nagłe powodzie spowodowane gwałtownymi zmianami pogody, japońska firma Weathernews dostarcza prognozy i ostrzeżenia dotyczące nagłych, lokalnych ulew. Japoński rząd liczy, że sieć pomoże rozpowszechnić systemy wczesnego ostrzegania w Azji oraz zmniejszyć straty i szkody związane ze zmianą klimatu.

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