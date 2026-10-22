Japońska Narodowa Agencja Policji planuje od lipca 2027 roku stopniowo wprowadzać w całym kraju bezgotówkowe opłacanie mandatów za drobne wykroczenia drogowe. Z nowej metody będą mogli skorzystać między innymi rowerzyści, którym wystawiono mandat. Poinformował o tym The Japan Times.

Płatność przez kod QR

Powiadomienia o wykroczeniach, znane jako „niebieskie mandaty”, mają zostać uzupełnione o kody QR. Po zeskanowaniu kodu smartfonem lub innym urządzeniem sprawca wykroczenia będzie przekierowywany na stronę płatności.

Na stronie trzeba będzie wprowadzić dane ręcznie wpisane na powiadomieniu, w tym kwotę mandatu, wybrać metodę płatności i sfinalizować transakcję. Potwierdzenie płatności będzie wysyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

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Opłata i obecna procedura

Wśród dostępnych opcji mają znaleźć się aplikacje płatnicze, płatności za pośrednictwem usług sklepów convenience oraz bankowość internetowa. Za transakcję bezgotówkową trzeba będzie zapłacić opłatę w wysokości kilkuset jenów.

Pozostanie możliwość osobistego opłacenia mandatu w banku lub na poczcie. Taka metoda nie wiąże się z opłatą, jednak obecnie jest dostępna wyłącznie w godzinach pracy tych instytucji.

Od czerwca 2021 roku agencja prowadzi pilotaż w prefekturach Akita i Shimane, gdzie mandaty można opłacać przelewem bankowym za pośrednictwem bankowości internetowej lub bankomatów. W ubiegłym roku wskaźnik korzystania z tej metody płatności wyniósł 14,6%. W roku finansowym 2025 w Japonii wystawiono około 3,85 mln zawiadomień o mandatach drogowych na łączną kwotę około 38 mld jenów.

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