W listopadzie rząd Japonii po raz pierwszy od lutego 2024 roku obniżył ocenę wydatków konsumpcyjnych, wskazując, że ich ożywienie prawdopodobnie się zatrzymało. Wzrost cen negatywnie wpłynął na nastroje konsumentów, informuje Channel NewsAsia.

Ocena konsumpcji prywatnej

W październiku japoński rząd informował, że wydatki konsumpcyjne wykazują oznaki ożywienia. W listopadowym raporcie zmieniono sformułowanie: władze wskazały, że ożywienie konsumpcji prywatnej prawdopodobnie się zatrzymało.

Jednocześnie ogólna ocena stanu gospodarki nie uległa zmianie. Rząd uważa, że japońska gospodarka ogólnie umiarkowanie się ożywia. Oczekuje się, że poprawa warunków zatrudnienia i dochodów będzie wspierać to ożywienie.

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Eksport i przemysł

Władze po raz pierwszy od czerwca podniosły ocenę eksportu, stwierdzając, że wykazuje on oznaki ożywienia. Jako przyczynę wskazano zwiększenie dostaw do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wcześniej rząd wskazywał na oznaki zatrzymania ożywienia eksportu.

Po raz pierwszy od września poprawiono także ocenę produkcji przemysłowej. Rząd poinformował, że ogólnie się ona ożywia, w szczególności dzięki produkcji maszyn przemysłowych, w tym sprzętu do wytwarzania półprzewodników. Ocena nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw pozostała bez zmian: nadal się one ożywiają. Import, według rządu, nie zmienił się.

Ryzyka dla ożywienia

Rząd Japonii utrzymał również ostrzeżenie dotyczące wpływu wydarzeń na Bliskim Wschodzie na gospodarkę. Wśród ryzyk dla prognozy wymienił skutki wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, a także niestabilność na rynkach finansowych.

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