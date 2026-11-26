Japońska Agencja Badań Kosmicznych JAXA zaprezentowała model testowy łazika księżycowego, który planuje wysłać na południowy biegun Księżyca w celu poszukiwania wody. Demonstrację przeprowadzono w centrum lotniczo-kosmicznym JAXA w tokijskim mieście Chofu, informuje The Japan Times.

Wspólna misja z Indiami

Łazik stanie się częścią wspólnej japońsko-indyjskiej misji Lunar Polar Exploration, czyli LUPEX. Jego start na japońskiej rakiecie H3 zaplanowano na rok fiskalny 2028. Pojazd będzie wyposażony w sprzęt do obserwacji i wierceń, a Indie opracowują lądownik dla tego projektu.

Zaprezentowany model wykonano w skali jednej piątej planowanego pojazdu. Stworzono go, aby ocenić zdolność poruszania się po powierzchni Księżyca pokrytej drobnym pyłem — regolitem — a także opracować technologie wierceń do poszukiwania wody pod powierzchnią Księżyca.

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Testy na symulowanej powierzchni

Podczas demonstracyjnego przejazdu łazik poruszał się powoli za pomocą mechanizmów gąsienicowych zamocowanych na czterech nogach. Bez trudności pokonał kamienie i zagłębienie, które miało imitować księżycowy krater.

Kierownik projektu LUPEX Takeshi Hoshino zaznaczył, że wykorzystanie łazika do przemieszczania się jest ważnym kolejnym etapem badań Księżyca po misjach precyzyjnego lądowania. Według niego technologie wiercenia mogą być również przydatne przy budowie bazy na Księżycu.

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