Japonia planuje zaostrzyć kontrole podatkowe transakcji z użyciem kryptoaktywów po tym, jak Regionalne Biuro Podatkowe w Tokio wykryło ponad 3,9 mld jenów, czyli 24,5 mln dolarów, niezadeklarowanych dochodów. Informuje o tym CoinDesk.

Wyniki kontroli w Tokio

Według NHK, na które powołuje się publikacja, biuro skontrolowało 91 użytkowników kryptoaktywów w poprzednim roku fiskalnym i naliczyło około 1,2 mld jenów, czyli 7,5 mln dolarów, dodatkowych podatków. Wielu skontrolowanych w ogóle nie złożyło deklaracji podatkowych.

Zgodnie z wcześniejszym raportem biura, w roku do czerwca 2025 r. kontrole terenowe indywidualnych traderów kryptowalutowych przynosiły średnio 12,58 mln jenów dodatkowego podatku na jeden przypadek. To niemal trzykrotnie więcej niż średni wynik kontroli terenowych podatku dochodowego.

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Dane z zagranicy

Od 2027 r. Japonia ma co roku otrzymywać od organów podatkowych innych państw uczestniczących dane o transakcjach kryptowalutowych. Umożliwi to audytorom porównywanie informacji z deklaracji japońskich rezydentów z danymi o kupnie i sprzedaży aktywów na zagranicznych platformach.

Tokijscy inspektorzy podatkowi już wykorzystują dane o transakcjach do oceny dochodów i wyboru osób do kontroli. Biuro i lokalne organy podatkowe planują zaangażować więcej specjalistów oraz wprowadzić narzędzia do analizy operacji cyfrowych, a regionalne biura będą wymieniać się wynikami kontroli.

W ramach Ram sprawozdawczości dotyczącej kryptoaktywów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju japońskie serwisy kryptowalutowe muszą do 30 kwietnia 2027 r. zgłosić transakcje za 2026 r. klientów będących rezydentami podatkowymi innych uczestniczących jurysdykcji. Raporty będą zawierać informacje o rezydencji podatkowej klientów oraz wartości kupna i sprzedaży każdego aktywa.

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