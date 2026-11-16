Japońskie Ministerstwo Obrony planuje do końca listopada opublikować nowe wytyczne dotyczące stosowania sztucznej inteligencji w sektorze obronnym. Minister obrony Shinjiro Koizumi powiedział o tym w niedzielę w Jokosuce w prefekturze Kanagawa, informuje The Japan Times.

Aktualizacja polityki z 2024 roku

Aby przygotować dokument, ministerstwo zaktualizuje podstawową politykę dotyczącą AI, sformułowaną w lipcu 2024 roku. Nowe wytyczne będą przeznaczone dla pracowników resortu oraz personelu Japońskich Sił Samoobrony.

Koizumi zaznaczył, że od sformułowania poprzedniej polityki minęło zaledwie około dwóch lat. Jednocześnie, jak powiedział, ministerstwo nie zawaha się jej zrewidować, ponieważ dziedzina sztucznej inteligencji szybko się zmienia.

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Trzy zasady wykorzystania AI

Minister wymienił trzy kluczowe zasady przyszłych wytycznych. Pierwsza zakłada, że decyzje i odpowiedzialność za skutki wykorzystania AI muszą pozostać po stronie ludzi.

Pozostałe zasady dotyczą wykorzystywania danych do wzmacniania zdolności obronnych kraju, a także równowagi między szybkim upowszechnianiem technologii sztucznej inteligencji a zwiększaniem ich bezpieczeństwa. Koizumi oświadczył, że Japonia będzie wykorzystywać AI i dane do wzmacniania zdolności obronnych kraju oraz chce zademonstrować nowy kierunek w tej dziedzinie.

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