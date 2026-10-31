Japonia zabiega o usunięcie Mjanmy z czarnej listy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), aby ułatwić prowadzenie interesów w tym kraju. The Japan Times informuje o tym, powołując się na wysokiego rangą urzędnika japońskiego rządu oraz inną osobę zaznajomioną ze sprawą.

Propozycja Japonii

Strona japońska chce, aby FATF zniosła wymóg stosowania przez jej członków wzmożonej kontroli transakcji finansowych związanych z Mjanmą. Kontrole te mają zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli Mjanma zostanie usunięta z listy, kontrole transakcji z tym krajem zostaną złagodzone. Może to ułatwić kontakty biznesowe z nim.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontekst dotyczący Mjanmy

Wojsko Mjanmy przejęło władzę w wyniku zamachu stanu w 2021 roku. Kraj pozostaje również pod obserwacją z powodu ośrodków oszustw i nielegalnych operacji finansowych.

Jak zaznaczono w materiale, inicjatywa Japonii jest kolejnym sygnałem, że niektóre mocarstwa dążą do złagodzenia międzynarodowej izolacji wojskowego rządu Mjanmy.

Czytaj nas na