W Japonii przeprowadzono kompleksowe ćwiczenia reagowania na symulowaną poważną awarię w elektrowni jądrowej Tomari, należącej do Hokkaido Electric Power. W ćwiczeniach na Hokkaido uczestniczą władze prefektury, odpowiednie samorządy oraz Kancelaria Gabinetu Japonii. Jak podaje The Japan Times, oczekuje się udziału około 8 500 lokalnych mieszkańców.

Scenariusz awarii

Trzydniowe ćwiczenia potrwają do niedzieli. Obejmują one ćwiczenia bezpośrednio w elektrowni jądrowej Tomari — po raz pierwszy od 10 lat. Zgodnie ze scenariuszem trzęsienie ziemi u zachodnich wybrzeży Hokkaido powoduje awarię urządzeń w trzecim reaktorze elektrowni, przez co system chłodzenia przestaje działać.

Drugiego dnia ćwiczeń premier Sanae Takaichi ogłosiła stan zagrożenia jądrowego w ramach scenariusza. Część uczestników ćwiczyła transport osób, które w założeniu zostały narażone na promieniowanie, a inni prowadzili za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego naradę dotyczącą działań reagowania.

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Status trzeciego reaktora

W 2025 roku japoński Urząd Regulacji Jądrowej uznał, że trzeci reaktor elektrowni jądrowej Tomari spełnia nowe krajowe normy bezpieczeństwa. Jest to warunek konieczny do jego ponownego uruchomienia. Jednocześnie regulator nadal rozpatruje plan budowy, obejmujący szczegółowy projekt obiektów reaktora, dlatego termin wznowienia jego pracy pozostaje niepewny.

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Sapporo częściowo uwzględnił pozew lokalnych mieszkańców, którzy domagali się wstrzymania pracy elektrowni jądrowej Tomari, i wydał nakaz sądowy. Sąd Apelacyjny w Sapporo ma ogłosić decyzję w tej sprawie w styczniu przyszłego roku.

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