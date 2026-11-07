Japonia rozważa możliwość wcześniejszego opłacenia składki na rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego za 2027 rok w związku z amerykańskimi sankcjami wobec tej instytucji. Jak informuje The Japan Times, powołując się na źródła rządowe.

Ryzyko zakłóceń w rozliczeniach

W październiku administracja prezydenta USA Donalda Trumpa objęła MTK reżimem sankcyjnym, ustanawiając 180-dniowe moratorium. W sierpniu Waszyngton ogłosił już sankcje wobec przewodniczącej trybunału Tomoko Akane.

Jeśli sankcje zostaną w pełni zastosowane już w kwietniu 2027 roku, trybunał może zostać odcięty od rozliczeń w dolarach amerykańskich. Może to zakłócić jego pracę, w tym wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

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Japoński urzędnik oświadczył, że bez podjęcia działań MTK może wkrótce stanąć w obliczu niedoboru finansowania.

Składka Japonii

Tokio zazwyczaj opłaca roczne składki na rzecz trybunału po kwietniu, na podstawie budżetu nowego roku fiskalnego. Jeśli władze zatwierdzą zaliczkową płatność za 2027 rok, niezbędne środki mogą zostać uwzględnione w drugim budżecie dodatkowym na rok fiskalny 2026.

Budżet MTK na 2026 rok wynosi około 196 mln euro, czyli około 34,5 mld jenów. W tym roku Japonia wpłaciła około 4,6 mld jenów — najwięcej spośród poszczególnych państw. Tomoko Akane, która jest obywatelką Japonii, poprosiła swój kraj o wcześniejsze wpłaty składek. Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara oświadczył, że rząd rozważy możliwe działania finansowe, utrzymując kontakt z Akane i innymi państwami.

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