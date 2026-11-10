Rząd Japonii i blok rządzący, na czele którego stoi Partia Liberalno-Demokratyczna, omawiają rewizję przepisów dotyczących aktywnej cyberobrony. Zmiany mogą umożliwić monitorowanie komunikacji między podmiotami w kraju, aby skuteczniej wykrywać cyberataki, informuje The Japan Times.

Obecne ograniczenia

Obecne przepisy pozwalają śledzić jedynie komunikację między obcymi państwami, która przechodzi przez Japonię, a także wymianę danych między Japonią a innymi państwami. Przedstawiciele partii rządzącej uważają, że uprawnienia te są niewystarczające, by zapobiegać atakom.

Dyskusje nad poprawkami rozpoczęły się po serii wycieków danych osobowych. W piątek premier Sanae Takaichi poleciła uczestnikom rządowego spotkania poświęconego cyberbezpieczeństwu rozważyć zmiany legislacyjne wraz z przygotowaniem pakietu działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

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Mechanizm aktywnej cyberobrony

Japoński program aktywnej cyberobrony przewiduje monitorowanie komunikacji, przenikanie do systemów napastników w celu neutralizowania zagrożeń oraz zacieśnienie współpracy państwa z sektorem prywatnym. Władze planują śledzić aktywność w cyberprzestrzeni jeszcze przed przeprowadzeniem ataku. W razie wykrycia jego oznak policja i Japońskie Siły Samoobrony będą mogły przenikać na serwery napastników i neutralizować zagrożenia.

Japonia planuje rozpocząć monitorowanie komunikacji do przyszłej jesieni, po tym jak w ubiegłym miesiącu weszły w życie przepisy dotyczące operacji neutralizacyjnych i współpracy publiczno-prywatnej. Główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara oświadczył, że rząd omówi wzmocnienie zdolności do gromadzenia informacji.

Tajemnica komunikacji

Były minister transformacji cyfrowej Masaaki Taira zaznaczył, że należy przedyskutować, czy można skutecznie reagować na zagrożenia, pozostawiając krajową komunikację poza monitoringiem. Jednocześnie niektórzy kwestionują zgodność takiej kontroli z konstytucyjną gwarancją tajemnicy komunikacji. Rząd i blok rządzący planują przeprowadzić szczegółowe konsultacje z uwzględnieniem opinii ekspertów.

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