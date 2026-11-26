Japonia rozważa opracowanie nowego pocisku przeciwokrętowego dalekiego zasięgu, który można byłoby wystrzeliwać z kontenerowych wyrzutni na różnych typach okrętów. Mowa o tym w projekcie wytycznych dla kolejnego pięcioletniego programu rozbudowy potencjału obronnego, informuje South China Morning Post, powołując się na Kyodo News.

Według publikacji japoński rząd zbada, czy dla tego pocisku można wykorzystać skrzynkowe wyrzutnie przypominające kontenery transportowe. Potencjalnie można byłoby je rozmieszczać na różnych typach jednostek marynarki wojennej.

Kontenerowe wyrzutnie

Korespondent Naval News w Japonii i ekspert Yoshihiro Inaba zauważył, że Japońskie Morskie Siły Samoobrony od dawna interesują się kontenerowymi systemami rakietowymi. Według niego ostatnie doniesienia wskazują, że inicjatywa może przechodzić od badań do rozwoju systemu uzbrojenia.

Wśród możliwych nosicieli nowego pocisku Inaba wymienił morskie okręty patrolowe, statki transportowe i jednostki wsparcia. Jego zdaniem w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami mogłoby to zmusić chińskie wojsko do uwzględnienia, że w pociski dalekiego zasięgu może być wyposażona znacznie większa liczba japońskich okrętów.

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Dokładny typ pocisku nie został jeszcze określony. Jednocześnie w komunikacie z 12 sierpnia japońska agencja zakupów obronnych zaprosiła firmy mające doświadczenie w projektowaniu lub produkcji pocisków kierowanych do przekazania informacji i omówienia opcji technicznych nowego morskiego pocisku przeciwokrętowego oraz kontenerowej wyrzutni.

Obserwacja satelitarna

Projekt wytycznych przewiduje również stworzenie systemu obserwacji satelitarnej na średniej orbicie okołoziemskiej. Miałby on nieprzerwanie monitorować rozległe obszary, wykrywać i śledzić wrogie okręty wojenne oraz uzupełniać planowaną japońską konstelację satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Ponadto dokument proponuje zakup średniej wielkości bezzałogowych jednostek nawodnych do operacji poszukiwawczo-ratowniczych i odpalania pocisków, a także satelitów do ochrony japońskich statków kosmicznych przed możliwymi atakami chińskich i rosyjskich satelitów. Rząd dąży także do wsparcia krajowej produkcji sprzętu obronnego oraz przeglądu struktury i liczebności Lądowych Sił Samoobrony z powodu trudności w rekrutacji personelu wojskowego i spadku liczby urodzeń.

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