Japonia rozważa rejestrację zagranicznych agentów — The Japan Times

Japonia rozważa zobowiązanie osób działających w imieniu zagranicznych rządów do rejestrowania się jako zagraniczni agenci. Taki przepis może zostać włączony do nowych regulacji przeciwko szpiegostwu, które będą również przewidywać kary za potajemne ingerowanie w kształtowanie polityki i wybory. Informuje o tym The Japan Times.

Propozycję omówiono w poniedziałek na posiedzeniu grupy ekspertów ds. wzmocnienia japońskich zdolności wywiadowczych. Po dopracowaniu inicjatywy powiązany z nią projekt ustawy może zostać przedstawiony parlamentowi najwcześniej podczas sesji w przyszłym roku.

Kogo może dotyczyć rejestracja

Zgodnie z planem osoby promujące interesy obcego państwa będą musiały rejestrować się we właściwych organach, aby ich działalność była przejrzysta. Wymóg może potencjalnie objąć konsultantów politycznych, badaczy z ośrodków analitycznych i pracowników agencji reklamowych.

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Japońska Narodowa Agencja Policyjna wyodrębniła trzy rodzaje szkodliwej ingerencji: próby wpływania na politykę poprzez kontakty z politykami lub urzędnikami, rozpowszechnianie informacji w celu wpływania na opinię publiczną lub wybory, a także oferowanie korzyści finansowych w celu wpływania na decyzje rządowe.

Jakie naruszenia mogą podlegać karze

Rząd rozważa kary zarówno za prowadzenie określonej działalności bez rejestracji, jak i za złośliwe działania zarejestrowanych agentów. Wśród możliwych naruszeń omawiane są ukrywanie tożsamości podczas kontaktów z politykami lub urzędnikami, a także stosowanie gróźb w celu zmuszania ludzi do współpracy.

Obowiązujące japońskie przepisy obejmują między innymi pozyskiwanie tajnych informacji, jednak pozostawiają lukę w przeciwdziałaniu ukrytemu zagranicznemu wpływowi na politykę, nastroje społeczne i procesy wyborcze. Podczas dalszych dyskusji mają zostać określone grono osób podlegających rejestracji, wykaz działań wymagających zgłoszenia oraz kary za nieprzestrzeganie wymogów. Jako punkt odniesienia rozpatrywane są systemy działające w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Uczestnicy posiedzenia wezwali również do jasnego określenia kręgu takich osób, aby nowe zasady nie utrudniały wymian akademickich i pracy mediów.

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