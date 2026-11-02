Japonia rozważa rejestrację zagranicznych agentów — The Japan Times

Japoński rząd rozważa wprowadzenie systemu rejestracji zagranicznych agentów w ramach przygotowań do ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania szpiegostwu. Osoby i organizacje, które zbierają informacje lub prowadzą operacje wpływu w imieniu zagranicznych rządów, mogą zostać zobowiązane do rejestracji, aby uczynić taką działalność przejrzystą, informuje The Japan Times.

Kogo może dotyczyć rejestracja

Japońskie władze planują przedłożyć odpowiedni projekt ustawy parlamentowi już następnej wiosny. Utworzono grupę ekspertów do dyskusji nad wzmocnieniem możliwości wywiadowczych, której w ubiegłym tygodniu przedstawiono konkretny plan systemu rejestracji.

Rząd bada możliwość wymagania wcześniejszej rejestracji od pracowników firm konsultingowych, ośrodków analitycznych i agencji reklamowych, jeśli kontaktują się oni z urzędnikami państwowymi, rozpowszechniają informacje mogące wpłynąć na wybory na stanowiska publiczne albo oferują pieniądze lub inne korzyści. Kary mogą zostać przewidziane dla osób, które nie zarejestrują się mimo takiego obowiązku, a także dla zarejestrowanych osób, które fałszują dane dotyczące swojej tożsamości lub uciekają się do gróźb.

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Przykłady operacji wpływu

Japońska Narodowa Agencja Policji, która kieruje opracowaniem mechanizmu, przedstawiła ekspertom przykłady operacji wpływu, nie wskazując konkretnych państw. Agencja oświadczyła, że przykłady oparto na informacjach uzyskanych w trakcie dochodzeń. Według policji w jednym przypadku zagraniczny agent próbował za pośrednictwem pośredników przekazać korzyści członkom parlamentu, aby doprowadzić do utworzenia w Japonii placówki edukacyjnej. W innym przypadku agent rozpowszechniał propagandę na rzecz swojego kraju.

Japonia już przyjęła ustawy mające przeciwdziałać kradzieży tajnych informacji przez zagraniczne podmioty, jednak nie ma odrębnych przepisów dotyczących działań mających na celu niewłaściwe wpływanie na politykę i administrację publiczną. Pojawiają się obawy, że agenci zagranicznych państw mogą lobbować za interesami swoich krajów bez ujawniania swojej tożsamości oraz wpływać na polityków, urzędników i obywateli.

Obawy o wolność słowa

Jednocześnie granice przyszłych zasad pozostają niejasne, w szczególności kwestia, czy rejestrować powinni się pracownicy mediów i osoby działające w imieniu sojuszników Japonii. Do kategorii zagranicznych agentów mogą potencjalnie trafić także obywatele Japonii. W pisemnym stanowisku opublikowanym w lutym Japońska Federacja Stowarzyszeń Adwokackich ostrzegła, że taki system może prowadzić do naruszeń praw człowieka. Członkowie grupy ekspertów wezwali do jasnego określenia rodzajów działalności wymagających rejestracji, aby nie utrudniać legalnej pracy i wyrażania opinii.

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