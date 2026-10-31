Japoński rząd rozważa wprowadzenie programu wypłat powiązanych z poziomem dochodów dla pracowników o niskich zarobkach. Szacunkowa wysokość rocznego wsparcia może wynieść około 5 tys. jenów, informuje The Japan Times.

Jak mogą być ustalane wypłaty

Zgodnie z materiałami opublikowanymi przez rząd, stała kwota ma być przyznawana osobom, które pracują i zarabiają nie więcej niż 1,19 mln jenów rocznie. Przewiduje się, że wysokość wypłaty będzie stopniowo rosła, aż roczny dochód osiągnie 1,6 mln jenów. Po przekroczeniu określonego poziomu dochodów wsparcie będzie stopniowo zmniejszane.

Plan przedstawiono w dokumentach, które rząd złożył na posiedzenie Komisji Finansowej Izby Reprezentantów, niższej izby japońskiego parlamentu. Komisja rozpatruje projekty ustaw dotyczące obniżenia podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od kwietnia przyszłego roku, a także wprowadzenia nowego programu wsparcia.

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Szacunkowy budżet programu

Rząd planuje przeznaczać na wypłaty łącznie 600 mld jenów rocznie — kwotę odpowiadającą 1% podatku konsumpcyjnego. Według prostego wyliczenia daje to 5 tys. jenów na osobę. Rząd zaznaczył w dokumentach, że będzie traktował tę wartość jako punkt odniesienia przy ustalaniu wsparcia dla pracowników o niskich dochodach.

Rząd oszacował również, że średnia wypłata mogłaby sięgnąć 30 tys. jenów, gdyby uprawnionych było około 20 mln osób z rocznym dochodem od 1 mln do 3,5 mln jenów. Minister finansów Satsuki Katayama podkreśliła, że liczby te mają wyłącznie charakter orientacyjny, a rząd nie przedstawił jeszcze konkretnych propozycji.

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