W Japonii rząd i partie rządzące rozważają zaostrzenie opodatkowania krótkoterminowej odsprzedaży mieszkań, uznawanej za jeden z czynników wzrostu cen mieszkań w Tokio i innych miastach. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na źródła.

Podatek od sprzedaży w ciągu roku

Obecnie łączna stawka podatku od zysków kapitałowych z odsprzedaży mieszkań dla osób fizycznych wynosi około 40% w przypadku nieruchomości posiadanych nie dłużej niż pięć lat oraz około 20% dla obiektów będących własnością ponad pięć lat.

Dla mieszkań sprzedanych w ciągu roku od zakupu władze rozważają wprowadzenie stawki 52%. W przypadku firm przy takiej krótkoterminowej odsprzedaży proponuje się pobieranie dodatkowego podatku odpowiadającego 10% zysków kapitałowych.

Zmiany dla nowych mieszkań

Rząd i blok rządzący planują również zlikwidować ulgę, która obniża podatek od nabycia nieruchomości z 4% do 3% w przypadku nowych mieszkań, jeżeli nabywca odsprzeda obiekt w ciągu roku i w nim nie mieszka.

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Oczekuje się, że surowsze zasady ograniczą transakcje spekulacyjne. Mają zostać włączone do pakietu reformy podatkowej na rok fiskalny 2027.

Ceny w Tokio rosną

Według Instytutu Ekonomiki Nieruchomości średnia cena nowych mieszkań wystawionych na sprzedaż w regionie metropolitalnym Tokio w pierwszej połowie roku fiskalnego 2026 wyniosła 114,94 mln jenów. Po raz pierwszy przekroczyła poziom 100 mln jenów.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym również rosną. Jednocześnie stopy kredytów hipotecznych zwiększają się po podwyżkach stóp przez Bank Japonii, co coraz bardziej utrudnia zakup mieszkania przeciętnym gospodarstwom domowym.

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