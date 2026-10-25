Premier Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że rząd poważnie rozważy wyposażenie Morskich Sił Samoobrony w atomowe okręty podwodne. Wystąpiła z tym oświadczeniem 14 października w parlamencie w Tokio. Jak podaje South China Morning Post, dyskusja odbywa się w związku z obawami Tokio dotyczącymi rozszerzania operacji chińskiej armii w zachodniej części Oceanu Spokojnego.

Minister obrony Shinjiro Koizumi oświadczył 16 października, że aktywność wojskowa Chin rośnie, podczas gdy możliwości Japonii w zakresie zbierania danych wywiadowczych i obserwacji na Pacyfiku pozostają ograniczone. Według niego czyni to wzmocnienie obrony pilnym.

Bariery prawne i techniczne

W grudniu ubiegłego roku Koizumi oświadczył w parlamencie, że pacyfistyczna konstytucja Japonii nie zakazuje stosowania napędu jądrowego na okrętach wojskowych. Jednocześnie krajowa ustawa o energii atomowej ogranicza jej wykorzystanie do celów pokojowych. Poprzednie rządy interpretowały ten przepis jako zakaz wojskowego napędu jądrowego, a gabinet Takaichi potwierdził to stanowisko później w tym samym miesiącu.

Chiny skrytykowały tę dyskusję. Rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning oświadczyła 16 października, że Tokio dąży do stopniowego osłabienia ograniczeń nuklearnych, i ostrzegła przed zagrożeniem dla regionalnego pokoju i stabilności.

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Japonia ma rozwiniętą flotę konwencjonalnych okrętów podwodnych, przystosowanych do obrony morskich wąskich przejść w pobliżu południowo-zachodnich wysp kraju. Atomowe okręty podwodne mogłyby dłużej utrzymywać dużą prędkość pod wodą, szybciej przemieszczać się między obszarami patrolowania i działać na większych odległościach. Jednocześnie Koizumi zauważył, że takie okręty są zwykle uważane za głośniejsze od konwencjonalnych, choć ich właściwości akustyczne się poprawiają.

Koszty i alternatywy

Według oceny badacza Masashiego Murano i jego współpracowników, przy porównywalnych kosztach Japonia mogłaby nabyć i utrzymywać sześć atomowych okrętów podwodnych uderzeniowych albo dziesięć dużych konwencjonalnych rakietowych okrętów podwodnych, oprócz bazowej floty 22 konwencjonalnych jednostek. Badacze uważają, że konwencjonalne rakietowe okręty podwodne w połączeniu z podwodnymi dronami mogą zapewnić lepszą skuteczność w wojnie konwencjonalnej.

Japonia potrzebowałaby również wyspecjalizowanych stoczni, zaplecza remontowego, systemów bezpieczeństwa jądrowego oraz przeszkolonego personelu do obsługi i konserwacji reaktorów. Murano ocenia, że nawet gdyby prace rozpoczęły się teraz, kraj mógłby wprowadzić do floty pierwszy atomowy okręt podwodny nie wcześniej niż pod koniec lat 30. XXI wieku, a bardziej prawdopodobnie — w latach 40.

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