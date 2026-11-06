W Japonii premier Sanae Takaichi oświadczyła, że rząd planuje skierować dodatkowe wpływy ze sprzedaży przez Bank Japonii funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie (ETF) na finansowanie sektorów wzrostu, w tym ważnych dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Zwiększono sprzedaż ETF

30 października Bank Japonii podjął decyzję o zwiększeniu rocznej wartości sprzedaży ETF ze swojego portfela z 330 mld do 860 mld jenów. Według kursu przytoczonego w informacji kwota ta wynosi około 5,5 mld dolarów USA.

Część zysku netto, który bank centralny osiąga każdego roku, w tym z operacji na ETF, jest przekazywana do skarbu państwa. Administracja Takaichi szuka sposobów na zwiększenie dochodów niepodatkowych, aby finansować szeroko zakrojone plany wydatkowe i nie polegać nadmiernie na dodatkowym zadłużeniu.

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Oświadczenie w sprawie rynków

Odpowiadając w parlamencie na pytanie dotyczące globalnej wyprzedaży na rynkach po wyborach połówkowych w USA, Takaichi powiedziała, że rząd uważnie monitoruje sytuację. Jak zaznaczyła, podwyższona zmienność wpływa na gospodarki na całym świecie.

Premier zaznaczyła również, że jest świadoma gwałtownego spadku notowań, przede wszystkim w sektorach sztucznej inteligencji i produkcji chipów. Dodała, że rząd skoncentruje się na działaniach służących budowie silnej gospodarki, w tym na wspieraniu branż, w których Japonia ma przewagę konkurencyjną.

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