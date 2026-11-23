Japonia utworzyła regionalną grupę roboczą, która ma pomóc krajom azjatyckim w tworzeniu awaryjnych rezerw ropy i koordynowaniu działań w przypadku niedoborów. Inicjatywę ogłosiła premier Japonii Sanae Takaichi w Manili na Filipinach podczas spotkania liderów Azjatyckiej Wspólnoty Zeroemisyjnej, które odbywało się równolegle ze szczytem ASEAN, podaje Euronews.

Wspólne magazynowanie ropy

Tokio zaproponowało również wykorzystanie niewykorzystywanych zbiorników do magazynowania ropy, w tym w zamkniętych rafineriach, na rezerwy innych krajów azjatyckich. Według zamysłu Japonii umożliwiłoby to stworzenie systemu wspólnego magazynowania ropy w regionie.

Grupa robocza będzie współpracować z Międzynarodową Agencją Energetyczną oraz Instytutem Badań Gospodarczych ASEAN i Azji Wschodniej. Jej uczestnicy będą oceniać dostępne rezerwy ropy i rozważać mechanizmy koordynacji działań w razie zakłóceń dostaw.

Centrum bezpieczeństwa naftowego

Japonia i Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawiły również plany utworzenia w Tokio centrum bezpieczeństwa naftowego przy wsparciu zespołów agencji w Paryżu i Singapurze. Ma ono pomagać krajom rozwijać systemy magazynowania, wymieniać informacje o rynkach ropy oraz przygotowywać się na sytuacje nadzwyczajne.

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Według MAE około jedna czwarta światowego morskiego handlu ropą przechodziła przez Cieśninę Ormuz w 2025 roku, a około 80% tych ładunków kierowano do Azji. Kraje członkowskie agencji 11 marca zgodziły się udostępnić rynkowi 400 mln baryłek z rezerw awaryjnych w odpowiedzi na wojnę w Iranie. Euronews nazywa to największym skoordynowanym uwolnieniem rezerw w historii agencji.

Według filipińskiej minister handlu Cristiny Roque Singapur, Indonezja i Malezja poparły propozycję wspólnego magazynowania. Zainteresowanie magazynowaniem ropy w krajach dysponujących wolnymi mocami wyraziły również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie nadal nie ma porozumień, które pozwoliłyby krajom korzystać z rezerw innych państw.

Japonia i Filipiny podpisały także trzyletnią umowę, która ma pomóc Manili rozwinąć własne awaryjne rezerwy ropy. Dokument przewiduje współpracę w zakresie magazynów, finansowania oraz zasad zarządzania rezerwami i ich uwalniania.

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