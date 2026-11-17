Japonia planuje wprowadzić jednolite zasady koordynowania działań w zakresie zagranicznego wsparcia bezpieczeństwa, w tym oficjalnej pomocy rozwojowej i przekazywania sprzętu obronnego. Nowe podejście ma pomóc skuteczniej wykorzystywać różne narzędzia wsparcia dla państw o podobnych poglądach w celu wzmocnienia współpracy strategicznej, informuje The Japan Times.

Koordynacja pomocy

Japoński rząd w ostatnich latach rozszerzał zestaw narzędzi zagranicznego wsparcia bezpieczeństwa, w tym w 2023 roku uruchomił program oficjalnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie brak wspólnej polityki prowadził do tego, że jednostki różnych ministerstw i urzędów, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony, realizowały takie działania osobno.

Nowe zasady mają połączyć politykę udzielania pomocy w zakresie bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozważa przygotowanie wytycznych zawierających podejścia dla poszczególnych krajów i regionów. Mają one zostać opracowane z uwzględnieniem treści trzech kluczowych japońskich dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, które mają zostać zrewidowane do końca roku.

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Nacisk na szlaki morskie

Rząd liczy na bardziej precyzyjne odpowiadanie na potrzeby państw o podobnych poglądach poprzez łączenie projektów infrastrukturalnych z dostawami sprzętu obronnego. Publikacja wskazuje, że Japonia wzmacnia wsparcie bezpieczeństwa w obliczu nasilenia przez Chiny działań przymusowych na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo szlaków morskich, Japonia wspierała kraje Azji Południowo-Wschodniej, w tym pomagała prowadzić mapy nawigacyjne i dostarczała jednostki patrolowe. Wzmacnianie szlaków morskich pozostanie jednym z priorytetów, a nowe zasady mają zapewnić bardziej strategiczne ukierunkowanie odpowiedniej pomocy.

Według nienazwanego urzędnika rządowego do Narodowej Strategii Bezpieczeństwa planuje się również włączyć oficjalną pomoc rozwojową związaną z bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem gospodarczym, którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponowało w zapytaniu budżetowym na rok fiskalny 2027. Japonia dąży do wyraźniejszego określenia roli każdego narzędzia pomocy, wzmocnienia koordynacji między nimi oraz zwiększenia zdolności odstraszania państw o podobnych poglądach.

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