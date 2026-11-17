Japonia i państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej uzgodniły zacieśnienie współpracy w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwa morskiego, zaawansowanych technologii i dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Porozumienia osiągnięto 17 listopada na szczycie Japonia–ASEAN w Manili na Filipinach, informuje The Japan Times.

Odporność gospodarcza

Premier Japonii Sanae Takaichi oraz przywódcy państw Azji Południowo-Wschodniej oświadczyli, że zamierzają wzmacniać gospodarki w obliczu zewnętrznych wstrząsów. Uczestnicy szczytu zobowiązali się również stymulować inwestycje w określonych obszarach współpracy.

Przywódcy przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie osiągnięcia odporności gospodarczej. Takaichi powiedziała, że łańcuchy dostaw, w tym dotyczące minerałów o krytycznym znaczeniu, będą wzmacniane w odpowiedzi na arbitralne ograniczenia eksportowe.

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Energetyka i technologie

Japońska premier zaproponowała mechanizm koordynacji awaryjnego uwalniania rezerw ropy naftowej. Omówiono również plan utworzenia wspólnego rynku zaawansowanych technologii.

Spotkanie odbyło się w czasie, gdy Japonia dąży do pogłębienia więzi z państwami regionu w warunkach trwającego sporu z Chinami.

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