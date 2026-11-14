Japonia i Filipiny planują na początku przyszłego tygodnia podpisać memorandum o współpracy przy tworzeniu rezerw ropy na Filipinach. W ramach partnerstwa sektor publiczny i prywatny Japonii będą pomagać Filipinom opracować krajowy system zapasów ropy, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, informuje The Japan Times.

Podpisanie w przyszłym tygodniu

Memorandum mają podpisać japoński minister przemysłu Ryosei Akazawa oraz przedstawiciel Filipin. Jest to zaplanowane przed szczytem platformy Asia Zero Emission Community, który odbędzie się we wtorek w Manili.

Dokument będzie przewidywał wspólne badanie współpracy z krajami produkującymi ropę, w tym z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Strony rozważą również opracowanie systemów niezbędnych do stworzenia krajowego planu rezerw ropy.

Rezerwy i finansowanie

W marcu Filipiny ogłosiły stan nadzwyczajny w energetyce w związku z rosnącą niestabilnością na Bliskim Wschodzie. Od tego czasu kraj pracuje nad zwiększeniem odporności dostaw ropy. Filipiny, podobnie jak Japonia, sprowadzają z Bliskiego Wschodu ponad 90% importowanej ropy naftowej.

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Według stanu na 3 maja rezerwy ropy na Filipinach odpowiadały 53 dniom krajowego zużycia. Dla porównania, publiczne i prywatne rezerwy Japonii mogły pokryć 207 dni zużycia.

Filipiny planują zbudować pojemności magazynowe dla krajowych rezerw, których ukończenie jest oczekiwane w 2027 roku i później. Kraj zamierza również zwiększyć rezerwy o 15 mln baryłek, co odpowiada 30 dniom zużycia.

Oczekuje się, że japońska firma inżynieryjna Chiyoda Corp. wkrótce podpisze memorandum z Philippine National Oil w sprawie pomocy technologicznej dla obiektów magazynowania ropy. Jednym z możliwych źródeł finansowania tych działań może być japoński program POWERR Asia, który przewiduje około 10 mld dolarów pomocy finansowej dla krajów azjatyckich na wzmocnienie sieci dostaw energii.

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