Rządy Japonii i Wietnamu rozważają zawarcie umowy, która pozwoli im wzajemnie informować się o aresztowaniu lub zatrzymaniu obywateli drugiego kraju bez zgody tych osób. Inicjatywa ma wzmocnić odstraszanie w związku ze wzrostem liczby przestępstw z udziałem obywateli Wietnamu w Japonii, informuje The Japan Times, powołując się na źródła.

Plany potwierdzenia podczas spotkania

Oczekuje się, że premier Japonii Sanae Takaichi oraz sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu To Lam, który jest również prezydentem kraju, potwierdzą zamiar zawarcia umowy podczas spotkania w przyszły poniedziałek. Wietnamski przywódca ma przybyć do Japonii w niedzielę z czterodniową wizytą.

W maju Takaichi i To Lam podczas rozmów w Hanoi uzgodnili zacieśnienie współpracy w sprawach konsularnych.

Kwestia zgody i terminy

Zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych poinformowanie państwa obywatelstwa cudzoziemca o jego aresztowaniu lub zatrzymaniu co do zasady wymaga zgody tej osoby. Japonia i Wietnam rozważają umożliwienie takiego powiadomienia bez zgody na warunkach przyszłej umowy.

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Japoński urzędnik oświadczył, że szybkie powiadomienie o zatrzymaniu może stać się istotnym czynnikiem odstraszającym, biorąc pod uwagę silne wietnamskie organy bezpieczeństwa publicznego. Szczegóły, w tym rodzaje incydentów, których będzie dotyczył mechanizm, są jeszcze przedmiotem rozmów. Ze względu na kwestie praw człowieka umowa może wejść w życie nie wcześniej niż za dwa–trzy lata.

Statystyki japońskiej policji

Według japońskiej Krajowej Agencji Policji w 2025 roku policja podjęła działania w 10 773 sprawach z udziałem obywateli Wietnamu, którzy nie mają w kraju statusu stałych mieszkańców. To około 11% więcej niż rok wcześniej i ponad 40% wszystkich takich spraw z udziałem cudzoziemców.

Japonia ma już podobne umowy lub traktaty ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Chinami i byłym ZSRR.

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