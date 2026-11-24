Ambasada Japonii w Moskwie po raz drugi przeprowadziła spotkanie konsularne z dziennikarzem Yukim Imaiem, którego władze Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — zatrzymały pod zarzutem szpiegostwa. Ambasador Japonii w Rosji Akira Muto oraz inni dyplomaci odwiedzili Imaia w moskiewskim areszcie śledczym Lefortowo i potwierdzili, że nie ma on problemów zdrowotnych, podaje The Japan Times.

Zatrzymanie na Sachalinie

Yuki Imai pracuje jako reporter japońskiej gazety Hokkaido Shimbun. Został zatrzymany 13 października na Sachalinie, po czym przewieziono go do Moskwy. Poprzednie spotkanie konsularne japońskich przedstawicieli z dziennikarzem odbyło się 26 października.

Ambasada Japonii oświadczyła, że będzie stanowczo domagać się od rosyjskiego rządu natychmiastowego uwolnienia japońskiego obywatela, humanitarnego traktowania go oraz zapewnienia sprawiedliwego i bezstronnego postępowania.

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Żądanie premier Japonii

Premier Japonii Sanae Takaichi również zażądała natychmiastowego uwolnienia Imaia podczas około 30-minutowej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w chińskim Shenzhen w środę.

Podczas tego samego spotkania Takaichi wezwała Putina do uchylenia dekretu prezydenckiego, na mocy którego lokalne spółki zależne Japan Tobacco przekazano pod zarząd rosyjskiej firmie.

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