Japonia przekaże 294 mln jenów, czyli 1,84 mln dolarów, na poprawę usług medycznych w Strefie Gazy. Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie koordynacji pracy zespołów ratownictwa medycznego, informuje The Japan Times, powołując się na Światową Organizację Zdrowia.

Umowa między Japonią a WHO

We wtorek w palestyńskim mieście Ramallah na Zachodnim Brzegu odbyła się ceremonia podpisania umowy między rządem Japonii a WHO. Ambasador Japonii do spraw Palestyny Katsuhiko Araike oświadczył, że potrzeby Palestyńczyków wykraczają poza natychmiastową pomoc humanitarną.

Jak powiedział, społeczności potrzebują również odbudowy podstawowej infrastruktury, wzmocnienia instytucji publicznych oraz stabilnego świadczenia podstawowych usług.

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Stan systemu opieki zdrowotnej

W Strefie Gazy nadal występują problemy z odbudową i funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej. Publikacja zauważa, że silniejsze opady wraz z początkiem zimy spowodowały podtopienia placówek medycznych.

Mimo zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, które weszło w życie w październiku ubiegłego roku, Izrael kontynuował operacje wojskowe na tym terytorium. Według lokalnych organów ochrony zdrowia w atakach po rozejmie zginęło ponad 1 600 osób.

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