Japoński rząd planuje wydać 1,65 mld jenów na system przeciwdziałania dronom dla malezyjskiej marynarki wojennej. System zostanie bezpłatnie przekazany w ramach programu Oficjalnej Pomocy Bezpieczeństwa (OSA), w którym Japonia przekazuje sprzęt obronny krajom podzielającym jej podejście, informuje The Japan Times.

Trzecia pomoc w ramach programu OSA

Plan ogłoszono we wtorek. Będzie to trzecie przekazanie Malezji pomocy w ramach programu OSA.

Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi i minister obrony Malezji Mohamed Khaled bin Nordin podpisali i wymienili noty dotyczące nowego porozumienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Tokio.

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Bezpieczeństwo morskie

Malezja leży w pobliżu Cieśniny Malakka i Morza Południowochińskiego oraz ma strategiczne znaczenie dla szlaków morskich ważnych dla Japonii.

Dzięki nowej pomocy Tokio zamierza wzmocnić zdolności obserwacyjne malezyjskiej marynarki wojennej, a także zacieśnić współpracę obu krajów w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego.

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