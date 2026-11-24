Japonia nie weźmie udziału w charakterze obserwatora w pierwszej konferencji przeglądowej Traktatu ONZ o zakazie broni jądrowej. Poinformował o tym japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Kyodo News.

Konferencja w Nowym Jorku

Pięciodniowa konferencja rozpocznie się 30 listopada w siedzibie ONZ w Nowym Jorku pod przewodnictwem Republiki Południowej Afryki. Jej uczestnicy rozpatrzą realizację traktatu i ocenią postępy w rozbrojeniu nuklearnym.

Traktat przyjęto w 2017 roku, a wszedł on w życie w styczniu 2021 roku. Dokument zakazuje opracowywania, testowania, produkcji, posiadania, użycia oraz grożenia użyciem broni jądrowej.

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Stanowisko Tokio

Japonia, jedyny kraj, który podczas wojny doświadczył bombardowań atomowych, nie podpisała ani nie ratyfikowała traktatu. Tokio uważa amerykańskie odstraszanie nuklearne za niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego i opowiada się za praktycznymi krokami na rzecz rozbrojenia z udziałem państw posiadających broń jądrową i tych, które jej nie posiadają.

Decyzję podjęto wśród doniesień o możliwym przeglądzie przez premier Sanae Takaichi Trzech Zasad Nienuklearnych Japonii, wprowadzonych w 1967 roku. Według Kyodo zamierza ona utrzymać zakazy posiadania i produkcji broni jądrowej, ale dopuszcza przegląd zasady zakazującej wwożenia takiej broni na terytorium kraju. Chiny wyraziły poważne zaniepokojenie możliwymi zmianami.

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