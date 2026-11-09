30 lipca Japonia przeprowadziła największą w historii jednodniową interwencję walutową w celu wsparcia jena, wydając 7,98 bln jenów, czyli 50,36 mld dolarów. W tym celu japońskie władze sprzedawały dolary i kupowały jeny, próbując powstrzymać spadek krajowej waluty.

Jak informuje Channel NewsAsia, dane japońskiego Ministerstwa Finansów wskazują, że poprzedni jednodniowy rekord wynosił 6,28 bln jenów i został ustanowiony 30 kwietnia. Resort prowadzi odpowiednie statystyki od 1991 roku.

Trzy dni operacji

Japońskie władze trzykrotnie wchodziły na rynek walutowy — 30 i 31 lipca, a także 3 sierpnia. 31 lipca wartość interwencji wyniosła 5,55 bln jenów. Tego dnia Stany Zjednoczone również interweniowały na rynku walutowym, sprzedając euro i kupując jeny.

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Kolejne 1,87 bln jenów Japonia wydała 3 sierpnia. Bank Korei zsynchronizował własną interwencję polegającą na zakupie wonów z japońskimi operacjami, aby wzmocnić ich efekt, oświadczyli wówczas południowokoreańscy urzędnicy.

Największe miesięczne wydatki

Dzienne statystyki uszczegóławiają opublikowane wcześniej dane o rekordowej miesięcznej skali interwencji: od 30 lipca do 26 sierpnia Japonia wydała 15,4 bln jenów, czyli 97,19 mld dolarów. W momencie rozpoczęcia operacji kurs jena spadł do najniższego poziomu od 40 lat — około 164 jenów za dolara.

Starszy ekonomista NLI Research Institute, Tsuyoshi Ueno, oświadczył, że skala operacji świadczy o pilności, z jaką rząd dążył do powstrzymania osłabienia jena. Jego zdaniem nierozwiązana sytuacja wokół Iranu, którą nazwał jednym z czynników słabości japońskiej waluty, może nadal wywierać presję na jej kurs.

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