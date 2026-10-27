Japonia wysłała do Indii urzędników, aby zbadać możliwość wykorzystania indyjskich poligonów rakietowych do testowania broni dalekiego zasięgu, w tym przeciwokrętowego pocisku Type 25, a także małych dronów uderzeniowych. Według The Japan Times poinformował o tym szef sztabu Japońskich Lądowych Sił Samoobrony, generał Masayoshi Arai.

Rakieta o zasięgu około 1000 km

Według Araia strona japońska ocenia, jak prowadzić szkolenia, aby w pełni wykorzystać zasięg pocisku Type 25, wynoszący około 1000 kilometrów. Nazwał to znaczącym wyzwaniem dla japońskich sił.

Japonia rozważa możliwości stworzenia odpowiednich warunków do szkolenia na własnym terytorium, a w razie potrzeby — za granicą. Według NHK urzędnicy przybyli do Indii wcześniej w tym miesiącu i przez około tydzień oglądali kilka obiektów.

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Testy małych dronów uderzeniowych

Podczas podróży omawiano również perspektywę testowania na indyjskich poligonach małych bezzałogowych statków powietrznych o przeznaczeniu uderzeniowym. Japonia dąży do stworzenia wielowarstwowego systemu obrony wybrzeża, który będzie obejmował niedrogie bezzałogowe aparaty powietrzne, nawodne i podwodne do zadań rozpoznawczych i uderzeniowych, a także pociski do rażenia celów poza zasięgiem przeciwnika.

Arai zaznaczył, że szkolenia z dronami w Japonii utrudniają kwestie wykorzystania częstotliwości radiowych, łączności z bezzałogowcami, bezpieczeństwa oraz koordynacji z władzami lokalnymi. Japońscy urzędnicy wskazywali również, że działanie takich systemów może wpływać na cywilną telewizję i smartfony.

W sierpniu ministrowie obrony Japonii i Australii, Shinjiro Koizumi i Richard Marles, poinformowali, że pracują nad rozszerzeniem dostępu Japonii do australijskich poligonów rakietowych. Japońskie Siły Samoobrony wystrzeliły już pocisk przeciwokrętowy podczas ćwiczeń w Australii w 2023 roku, a w ubiegłym roku przeprowadziły bardziej złożone odpalenie.

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