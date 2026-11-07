Rząd Japonii wyznaczył 28 priorytetowych produktów i technologii dla inwestycji publicznych i prywatnych o łącznej wartości ponad 370 bln jenów. Na liście znalazły się między innymi półprzewodniki i sztuczna inteligencja, według źródeł, o których informuje The Japan Times.

Lista 28 kierunków

Listę przedstawiono na posiedzeniu japońskiej Rady Strategii Wzrostu, któremu przewodniczyła premierka Sanae Takaichi. Priorytetowe pozycje wybrano spośród 62 produktów i technologii w 17 strategicznych obszarach.

Władze oczekują, że wskazane kierunki przyniosą znaczący efekt mnożnikowy dla gospodarki. Obejmują one wertykalną i fizyczną sztuczną inteligencję, centra danych, biofarmaceutyki, obliczenia kwantowe, przemysł stoczniowy oraz przetwarzanie minerałów o krytycznym znaczeniu.

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Pięcioletni okres inwestycji

Rząd planuje do końca roku przygotować plan wdrożenia strategii. Kolejne pięć lat ma być okresem intensywnych inwestycji.

Takaichi oświadczyła na posiedzeniu, że zakrojone na szeroką skalę i strategiczne działania wspierające inwestycje są konieczne do stworzenia krajowego łańcucha dostaw półprzewodników.

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