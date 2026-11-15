Reprezentacja Japonii w baseballu pokonała Koreę Południową 5:1 w finale Asia Professional Baseball Championship w Tokio. Mecz odbył się w niedzielę na stadionie Tokyo Dome w obecności 36 022 widzów. Japończycy po raz trzeci zostali mistrzami turnieju.

Decydujący home run

Tomoya Masaki wybił w finale trzyrunowy home run, a miotacz Hiroto Takahashi rozegrał siedem inningów i pozwolił rywalom zdobyć jeden run. O zwycięstwie japońskiej drużyny informuje The Japan Times.

Asia Professional Baseball Championship jest turniejem dla reprezentacji U-24, w którym uczestniczą również Australia, Korea Południowa i Tajwan. W meczu o trzecie miejsce Australia pokonała Tajwan 6:4.

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Trzeci tytuł bez porażki

Japonia wygrała wszystkie trzy rozegrane edycje zawodów: w 2017, 2023 i 2026 roku. Po zwycięstwie w finale jej seria meczów bez porażki w turnieju wynosi 11 spotkań.

Rui Muneyama został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika turnieju. W czterech meczach wybił cztery home runy, zaliczył 11 RBI i trzy double wśród 10 hitów. Masaki zakończył turniej z pięcioma home runami i 11 RBI. Menedżer reprezentacji Tadahito Iguchi przekazał Masakiemu czek na 30 milionów jenów, który drużyna otrzymała za zwycięstwo, a także powierzył mu odebranie mistrzowskiego trofeum.

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