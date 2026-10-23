Od 1 listopada turyści w Japonii będą płacić standardowy 10-procentowy podatek konsumpcyjny przy zakupie towarów, a zwrot będą mogli otrzymać przed wyjazdem z kraju. Nowy system ma zapobiegać odsprzedaży na terytorium Japonii towarów kupionych bez podatku, informuje Channel NewsAsia.

Zwrot podatku przed wylotem

Obecnie turyści spełniający określone wymagania mogą kupować towary bez płacenia 10-procentowego podatku w wyznaczonych sklepach. Zgodnie z nowymi zasadami podróżni najpierw zapłacą podatek, a następnie złożą wniosek o jego zwrot przy wyjeździe z Japonii.

Tokijski urząd celny zaprezentował nową procedurę na lotnisku Haneda, gdzie zainstalowano ponad 20 terminali do jej przeprowadzania oraz wyznaczono miejsce do kontroli bagażu. Dodatkowe procedury mogą wydłużyć czas załatwiania formalności na lotniskach, w szczególności z powodu kolejek do punktów kontroli celnej i terminali zwrotu środków.

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Kontrola zakupów i bagażu

Pasażerowie wylatujący z dużych lotnisk Narita, Haneda, Kansai, Chubu, Fukuoka, Nowy Chitose i Naha będą mogli przejść część procedury online. Jednocześnie celnicy mogą zażądać okazania zakupów do kontroli przed wylotem.

Według Japońskiej Agencji Turystyki wszystkie wymagane procedury, w tym ewentualna kontrola celna, należy zakończyć przed przejściem procedur poprzedzających wejście na pokład. Po nadaniu bagażu nie będzie można go odzyskać. Towary ze sklepów tax-free muszą być takimi, które turysta może osobiście wywieźć z Japonii. Kontrole będą przeprowadzane dla każdej pojedynczej transakcji: jeśli podróżny nie będzie mógł pokazać choć jednego towaru z paragonu, zwrot podatku za całą transakcję nie zostanie przyznany.

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