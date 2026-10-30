Japonia odnotowała wzmożoną aktywność chińskich samolotów wojskowych i dronów w rejonie Cieśniny Miyako między Okinawą a wyspą Miyako. Jak informuje South China Morning Post, Tokio poderwało myśliwce w odpowiedzi na tę aktywność.

Loty przez Cieśninę Miyako

Według Połączonego Sztabu Japońskich Sił Samoobrony chiński dron rozpoznawczo-uderzeniowy TB-001, samolot rozpoznawczy Y-9 i dron BZK-005 przeleciały w tym tygodniu przez Cieśninę Miyako na Ocean Spokojny. Później wróciły do kontynentalnej części Chin tą samą trasą.

Inny samolot Y-9 zauważono w przestrzeni powietrznej od rejonu na południowy zachód od Wysp Danjo w prefekturze Nagasaki po wody na północny zachód od Okinawy. Cieśnina Miyako, podobnie jak Kanał Bashi i Cieśnina Luzon, jest jednym z przejść morskich, którymi chińskie siły morskie mogą wychodzić poza pierwszy łańcuch wysp na szerszy obszar Oceanu Spokojnego.

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Ćwiczenia Japonii i USA

Loty odbywały się równocześnie ze wspólnymi japońsko-amerykańskimi ćwiczeniami Keen Sword, które trwały od 19 do 29 października. Manewry odbywały się między innymi na wyspach Miyako i Yonaguni, położonych około 110 kilometrów na wschód od Tajwanu, i koncentrowały się na scenariuszu możliwego konfliktu wokół wyspy.

Równolegle chińska grupa uderzeniowa „Liaoning”, eskortowana przez trzy niszczyciele rakietowe, prowadziła ćwiczenia w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Według publikacji przeszła rzadko wykorzystywaną trasą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół Filipin i miała zbliżyć się do filipińskiego wybrzeża na 15,2 mili morskiej.

USA rozmieściły również jednostkę bezzałogowego lotnictwa Korpusu Piechoty Morskiej na filipińskim lotnisku w Palawanie, niedaleko Wysp Spratly. Według USNI News w bazie prawdopodobnie działa Marine Unmanned Aerial Vehicle Squadron 1, która wspiera eksploatację wielozadaniowych dronów rozpoznawczo-uderzeniowych MQ-9A Reaper, zintegrowanych z amerykańskim systemem obserwacji w regionie Indo-Pacyfiku.

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