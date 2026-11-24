Japonia zachęca dostawców przemysłu motoryzacyjnego do włączenia się w produkcję obronną, w tym do wytwarzania komponentów dla bezzałogowców. Rząd w Tokio dąży do wykorzystania istniejących przemysłowych łańcuchów dostaw na potrzeby największego przez kraj przezbrojenia od czasów II wojny światowej, informuje Defense News, powołując się na Reutersa.

Producent Aster, który wcześniej dostarczał części dla Toyoty, rozpoczął działalność w sektorze obronnym w ubiegłym roku. Silniki elektryczne firmy są wykorzystywane w dronach amerykańskiej firmy technologii obronnych Anduril. Zamówienia obronne stanowią już około 10% przychodów Astera. Dyrektor generalny firmy Takenobu Hongo powiedział, że produkcja dla dronów jest bardziej opłacalna niż wytwarzanie silników samochodowych.

Wsparcie dla producentów

Japońska Agencja ds. Zakupów, Technologii i Logistyki, odpowiedzialna za zamówienia dla ministerstwa obrony, ocenia potencjalnych dostawców, przedstawia ich producentom uzbrojenia i oferuje nowe mechanizmy finansowania. Agencja organizuje również w Tokio wydarzenia, podczas których japońskie firmy mogą nawiązywać kontakty z zachodnimi klientami. W forum we wrześniu uczestniczyło 48 japońskich firm z różnych branż — dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Japoński przemysł motoryzacyjny produkuje ponad 8 mln pojazdów rocznie, zapewnia pracę mniej więcej co dziesiątemu pracownikowi w kraju i obejmuje około 70 tys. firm. Jednocześnie, według Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, zakłady w kraju wyprodukowały w 2025 roku niemal o 900 tys. samochodów mniej niż dziesięć lat wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stawka na drony

W październiku agencja uruchomiła program finansowania rozwoju i testowania nowych technologii wojskowych oraz zachęca producentów części samochodowych do tworzenia komponentów dla bezzałogowych statków powietrznych. Jest gotowa przeznaczać miliony dolarów na projekty, które dotrą do etapu opracowania prototypów.

Japonia wyeksportowała w ubiegłym roku nieco ponad 1,1 tys. dronów, podczas gdy Tajwan sprzedał zagranicznym klientom około 123 tys. takich urządzeń. Dyrektor generalny Terra Drone Toru Tokushige uważa, że zaangażowanie dostawców motoryzacyjnych może znacząco zwiększyć japońskie możliwości produkcyjne w dziedzinie dronów.

Jednocześnie wielcy producenci samochodów Toyota, Honda i Nissan nie spieszą się z przestawieniem na sektor obronny. Toyota oświadczyła, że obecnie nie planuje angażować się w działalność związaną z obronnością, Honda nie ma konkretnych planów wejścia do tej branży, a Nissan odmówił komentarza na temat możliwej współpracy obronnej.

Czytaj nas na