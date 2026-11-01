W Japonii w poniedziałek rozpocznie działalność Narodowa Agencja Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi. Będzie koordynować przygotowanie kraju do dużych katastrof naturalnych oraz reagowanie na nie, w tym w przypadku katastrofy na dużą skalę w aglomeracji Tokio. Jak podaje The Japan Times, nowa struktura ma stać się scentralizowanym centrum operacyjnym współpracy ministerstw i władz lokalnych.

Uprawnienia i zadania

Agencja będzie mogła wydawać dyrektywy ministerstwom i innym instytucjom państwowym. Jednocześnie ustawa nie przewiduje kar za niewykonanie takich poleceń. Dziennikarz polityczny Tetsuo Suzuki, który zasiadał w rządowej radzie doradczej ds. utworzenia agencji, uważa, że kluczowym wyzwaniem będzie zapewnienie szybkiego i skutecznego wykonywania dyrektyw, a także unikanie sporów między strukturami biurokratycznymi.

Nowa instytucja przejmie funkcje wydziału zarządzania klęskami żywiołowymi przy Kancelarii Rady Ministrów. Liczba jej pracowników wzrośnie z około 220 do 350. Do głównych zadań agencji będą należeć rozwijanie gotowości na wypadek katastrof, ocena ryzyka regionalnego, opracowywanie planów reagowania na podstawie modelowania, identyfikowanie luk w obecnych działaniach oraz angażowanie sektora prywatnego w lokalny system zapobiegania katastrofom.

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Biura regionalne i rola biznesu

Do lata 2028 roku agencja planuje otworzyć biura regionalne na obszarach, na których prognozowane są silne trzęsienia ziemi. Wśród nich jest strefa Rowu Nankai, rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku od prefektury Shizuoka do prefektury Miyazaki. Ponad 40 organizacji samorządu lokalnego wyraziło już zainteresowanie ulokowaniem takiego biura.

Agencja zamierza również rozszerzać partnerstwa między państwem a biznesem, aby ułatwić firmom pomoc w reagowaniu na katastrofy, w tym przy zadaniach często wykonywanych przez Japońskie Siły Samoobrony. Państwowy minister ds. zapobiegania katastrofom Goshi Hosono, który stanie na czele nowej struktury, podkreślił potrzebę indywidualnego przygotowania ludności i wezwał ludzi do gromadzenia niezbędnych zapasów na sytuacje nadzwyczajne. Ostrzegł także przed nadmiernym poleganiem na Siłach Samoobrony podczas katastrof na dużą skalę.

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