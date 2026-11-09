W Japonii Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej planuje w kwietniu uruchomić internetowy system zgłaszania incydentów w placówkach opiekuńczych. Za jego pośrednictwem usługodawcy opieki będą mogli bezpośrednio zgłaszać przypadki, w tym upadki osób znajdujących się pod ich opieką lub błędy dotyczące leków.

Dane będą trafiać do władz na dwóch szczeblach

Nowy system ma pomóc władzom lokalnym i centralnym szybciej wykrywać takie incydenty, analizować ich przyczyny oraz opracowywać środki zapobiegające podobnym przypadkom. Jak informuje The Japan Times, obecnie placówki opiekuńcze są zobowiązane informować gminy, jednak władze lokalne nie mają obowiązku przekazywania tych informacji rządowi centralnemu.

Z tego powodu władze krajowe nie miały pełnego obrazu takich incydentów w całym kraju, co utrudniało analizę ogólnokrajowych trendów i rozważanie możliwych usprawnień.

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Jednolite formularze dla gmin

Po uruchomieniu platformy dane wprowadzone przez usługodawców będą automatycznie trafiać zarówno do gmin, jak i do rządu centralnego. Umożliwi to władzom lokalnym szybsze wykrywanie incydentów, a władzom krajowym — gromadzenie pełniejszych danych z całej Japonii.

Ministerstwo ujednolici również formularze sprawozdawcze, które obecnie różnią się w zależności od gminy. Nowy system będzie przewidywał wspólne pola do wskazania miejsca i czasu incydentu, poziomu potrzeb opiekuńczych osoby objętej opieką, odniesionych obrażeń, działań placówki oraz jej oceny przyczyn zdarzenia. Oczekuje się, że ujednolicony format zwiększy dokładność zgłoszeń.

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